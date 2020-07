Si bien puede servir como simulacro para el siguiente torneo, creo que si alguien se lesiona o tienen varios infectados, pues no se vale llorar, porque todos sabemos que el riesgo de contraer el virus todavía es muy alto. Entiendo que los equipos están tratando de cumplir al ciento por ciento con los protocolos, pero aun así el coronavirus ha demostrado que el contagio se da en cualquier momento .

Para el ex futbolista Miguel España, la realización de este minitorneo “por ahora es inapropiada, pues los contagios de Covid-19 aún no han disminuido. Sería muy bueno si hubiera otras circunstancias, pe-ro hoy en día estamos en una situación muy complicada.

A su vez, Pumas informó dos infectados, mientras Chivas, Tigres y Mazatlán sólo uno, pero en las recientes pruebas, ya todos dieron resultados negativos. América y Atlas son los únicos que no han tenido elementos contaminados.

Destacó que tampoco resulta conveniente disputar este certamen toda vez que los equipos, futbolísticamente hablando, están en diferentes etapas. Por ejemplo, Chivas arrancó su preparación mucho antes que otros clubes, y no pasa lo mismo con Mazatlán, que apenas se está integrando .

En ese sentido, consideró que “probablemente no veremos mucha calidad en este torneo, aunque tal vez sí haya más debuts por las mismas circunstancias, eso sería el lado positivo, pues algunos equipos tendrán que rotar jugadores. Me parece que sólo observaremos partidos de medio tiempo, ya que los planteles buscarán dar una intención en la primera parte y después vendrán no sé cuántos cambios.

Los técnicos tratarán de sacar provecho, pero no sé qué tanto les pueda servir, pues están en una etapa muy complicada de arranque .

Estimó además que esta justa es un experimento que más bien busca el beneficio económico. Sé que la idea ya es reactivarse, entiendo que están sufrien-do los equipos, las televisoras, pero los riesgos están ahí, esperemos que el torneo concluya con un saldo blanco y que no haya problemas de lesiones ni más contagios .

Este viernes en el arranque de la Copa por México se efectuarán los duelos Mazatlán-Tigres, a las 19 horas, en el estadio Akron, y América-Toluca, a las 21 horas, en el estadio Olímpico Universitario.