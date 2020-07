Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de julio de 2020, p. 6

En México, el racismo está mucho más encubierto , expresó la cantautora Julieta Venegas, quien propuso hacer una reflexión, especialmente en este país, sobre la invisibilidad en que se encuentran diversos sectores de la sociedad.

Es terrible lo que sucede en Estados Unidos, pero tenemos que hacer una reflexión de lo que pasa directamente en México; hay una parte de la población invisibilizada completamente por los medios de comunicación, las revistas, por todos lados. No se han vuelto muy sensibles a una problemática, de todos los días, que es la violencia .

Incluso, se llega a pensar que la gente violentada es la causante o culpable de algo, pero en realidad se trata de personas en situaciones terribles, que están muy al límite, como sucede con los indígenas y la población africana. Nos toca hacer una reflexión del racismo que vivimos y mirarnos a nosotros .

Julieta Venegas comentó lo anterior durante una conferencia vía streaming, en la que anunció la transmisión, el 3 de julio, de la obra La enamorada, de Santiago Loza, dirigida por Guillermo Cacace, que protagoniza y de la cual escribió la música. El teatro es toda una experiencia; lo que sucede cuando estás en vivo, lo que puede o no pasar , señaló.

Montaje unipersonal

En este montaje unipersonal, grabado con excelente calidad cuando se presentó en Argentina, devela a una mujer frágil e intensa, que toma la palabra y propone un viaje de confidencias y relatos entrañables, cobijado entre lo musical, lo poético y lo plástico .

Entre diversos temas, Venegas se refirió a la presentación de esta obra vía streaming, así como a su proceso creativo durante el aislamiento social por la pandemia; además de su afición por la lectura y la pasión por la música.