Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de julio de 2020, p. 30

Tres hombres con el rostro cubierto, vestidos de negro, sin armas pero con chalecos tácticos, gorras y sin declarar pertenecer a algún grupo de la delincuencia organizada, demandaron por medio de un video investigar al jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch.

Uno de los sujetos aparece sentado frente a un escritorio y lee el mensaje de un minuto con 18 segundos, en el que advierte a García Harfuch que se cuide porque no quitará el dedo del renglón; sin embargo, no se adjudicó el ataque del viernes.