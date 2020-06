E

l 4 de octubre próximo el Tianguis Cultural del Chopo cumple 40 años; la realización de una pachanga a la altura del número de años en el rol, el rock y la cultura, se ve difícil; la mejor celebración sería que para esa fecha ya esté bien instalado y recuperándose de la crisis y, lo más importante, disfrutar de la presencia de todos los choperos y de una mayor asistencia de visitantes con ánimo de alivianar a los locatarios, quienes, en estos momentos, andan erizos a causa de los casi tres meses sin vender poryasabemosqué. Otros espacios emparentados con el Tianguis del Chopo que cruzan por mal momento son varios. Hablemos primero del Circo Volador: el 15 de julio cumplirá 22 años y lo festejará ofertando camisetas y elaborando planes –como vender la cerveza artesanal que allí se fabrica– para sobrevivir a esta crisis; otro espacio entrañable, el Multiforo Alicia, también necesita del apoyo de la banda para subsistir; los Alicios esperan harto público en sus conciertos, charlas y presentaciones a venir y, sobre todo, para la celebración de sus 25 años el 1º de diciembre. Donde sí hubo festejo –virtual, claro– fue en el Faro de Oriente que llegó a sus 20 años con un toquín en línea; Liber Terán y Ritmozon fueron los encargados de cerrar la fiesta/concierto. Pero, hoy en día, el campus farero luce solitario, le faltan los murmullos, gritos, música; esos sonidos generados por alumnos, talleristas, trabajadores y administrativos. Pero ya lo dijo el poeta Zacarías de Onda: No hay mal que por bien no venga.

Un día, versión de One Time, de King Crimson, en voz de Cecilia Toussaint