Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Sábado 27 de junio de 2020, p. 30

Cientos de trabajadoras del hogar viven en la incertidumbre, ya que la emergencia sanitaria ocasionó que sus empleadores las despidieran porque estaban contagiadas, tenían síntomas o eran sospechosas de enfermarse de coronavirus ; otros las mantuvieron, pero con una reducción de su salario”, denunció Marcelina Bautista.

La fundadora del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, primera organización del ramo en el país, consideró que la mayoría vive una situación crítica con tres meses sin laborar y sin ingresos para sacar adelante a sus familias .

Aquí están registradas 230 mil personas que realizan esa tarea y muchas desconocen sus derechos en caso de ser despedidas, como el pago por despido injustificado.

La ausencia de un contrato firmado no impide que se les liquide si no se requieren sus servicios, pero no se hace, y su pago sea por uno o dos salarios mínimos al mes , es decir entre 5 mil 566.80 pesos y 11 mil 133.60 pesos.

Las jornadas laborales muchas veces superan las ocho horas diarias sin recibir un pago extra y no cuentan con seguro social, pago de incapacidades, vacaciones u otros derechos que la ley establece, reconoció la dirigente.