Ap

Periódico La Jornada

Jueves 25 de junio de 2020, p. a16

Denver. El jardinero Charlie Blackmon, de los Rockies de Colorado, dio positivo por coronavirus y es el primer pelotero de un club de las Grandes Ligas afectado por el padecimiento. Una persona al tanto de la situación confirmó el resultado de la prueba a The Associated Press, luego de que el diario The Denver Post fue el primer medio en informar sobre la condición de Blackmon, señalando que un total de tres jugadores de los Rockies han dado positivo. Muchos elementos de las mayores han estado entrenándose en semanas recientes, pero la MLB cerró todos los campamentos de primavera el viernes pasado debido a los reportes de contagios.