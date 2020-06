L

a palabra pan, en todos los idiomas, que designa un alimento cocido y hecho a base de un farináceo (trigo, avena, cebada, centeno, arroz, yuca, taro, ñame, papa…) y agua, como representante universal del alimento básico (proveedor de los azúcares lentos con los que funciona el cerebro) nunca constituyó un alimento completo para el ser humano. La prueba es que todos los panes, de cualquier sociedad pasada y presente, acompañan o se complementan con los alimentos que poseen los nutrientes, minerales, vitaminas, fibras, indispensables para el funcionamiento del cuerpo, y además se engalanan con ingredientes cuyas propiedades sensoriales (y en general medicinales) atraen irresistiblemente los sentidos. Conjunto que, por cierto, proporciona una felicidad indescriptible para los humanos. En suma, no sólo de pan, sino de las cocinas históricas del mundo, se reproduce la vida social y la vitalidad de los individuos, su capacidad, inteligencia y creatividad. Las que normalmente se ponen al servicio del propio entorno. Porque, si no fuera así, una dieta de pan y agua no se reservaría a los condenados, cuya pena es justamente sobrevivir a base de estos dos básicos pero insuficientes alimentos.