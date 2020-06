No es el único. Como él decenas de personas que han perdido su fuente de ingresos por la emergencia sanitaria llegan a diario desde distintos lugares a una vieja casa en Puebla 61, que desde hace tres meses es un centro de acopio para apoyar a grupos vulnerables

Como Juan, otros que han perdido su empleo recurren a este sitio para sobrevivir a pesar de la distancia. Nadie quiere vivir de la caridad por gusto, todos los que venimos aquí es porque tenemos una necesidad muy grande , expresó Mario, quien trabajaba en el Centro.

En la esquina de Jalapa y Guanajuato se observa otro ir y venir. El dueño de la peluquería Famous Hair Design en lugar de cerrar sus puertas decidió dejarlas abiertas y convocar a la donación de productos de la canasta básica no perecederos o de higiene personal para las personas más necesitadas.