“¿Qué podíamos hacer? A mí mi arrendadora me dice: ‘páguenos’. Siempre nos habíamos dedicado a coser y vender a los mayoristas, no éramos vendedores directos como ahorita, Ora sí, los que nos compraban nos dijeron: ‘No gracias, no hay ventas’, y entonces se nos empezaron a juntar los gastos, el gas, la luz, la renta y lo que hicimos fueron los tapabocas del mismo material”.

Hace un mes una de sus primas le llamó para contarle que la situación en Tehuacán estaba muy dura. Por eso ella propuso si le ayudaba a vender. No pagan renta, pero tenían que conseguir para sus alimentos .

Se extiende la cadena

Explicó que en el pueblo se hacía el vestido de manta con bordados, allí se fabrican y algunos se mandan a la Ciudad de México y otros a Tijuana, hay gente que ya los pasaba al extranjero, pero tampoco se estaban vendiendo .

Envió una muestra del cubrebocas y le preguntó si se podía hacer bordado; al ver el modelo en su teléfono le gustaron y encargó que hicieran más y se los mandaran. Ya comenzó a venderlos, vamos empezando, digamos que es un apoyito para darles trabajo allá en el pueblo , y ahora que se ha vuelto de uso obligatorio y como ha empezado a salir más gente a la calle pueda vender más, Ahora son cuatro familias de Chilac las que producen cubrebocas bordados, pero nuestra meta es dar empleo a toda la gente que quiera trabajar y hacerlos así, bordados . Ha pensado que si llega a caer más dinero comprará material y hacer bolsas y monederos.