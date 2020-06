Álvaro Ortiz, presidente de la AMF, confirmó la situación de las jugadoras de Querétaro y dijo al portal Marca Claro que los futbolistas de Gallos no estaban obligados a irse a Tijuana si no lo desean.

Las palabras de Valadéz llegan después de que Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, anunció la semana pasada que fue aprobado el reglamento de transferencias, aunque hasta ahora no lo ha dado a conocer ni ha compartido una copia a la AMF. Además, la normativa sería un respaldo para evitar el pacto de caballeros, el cual por años ha afectado al futbol de hombres y ahora se extiende al sector femenil.

Es una situación delicada, porque ya se realizan transferencias, hay algunas controversias y al no tener un reglamento, que pidió la FIFA, no sabemos cuál camino llevar , señaló Ismael Valadéz, asesor deportivo de la AMF.

Los jugadores firmaron con Querétaro, una administración que jurídicamente es independiente de un club a otro. Ellos no le rubricaron a una multipropiedad o a un dueño, sino a un club. La asesoría que les damos es que si un futbolista no es-tá de acuerdo con irse, en este caso a Xolos, no deben hacerlo , sostuvo.

Por tal motivo, la AMF pide a la Federación Mexicana de Futbol que vigile los pasos de los nuevos dueños de Querétaro, que son un grupo de empresarios entre los que se encuentra el promotor Greg Taylor.

Valadéz destacó la importancia del reglamento de transferencias para impedir este tipo de situaciones, así como los dobles contratos, otra de las viejas prácticas que han dañado al futbol y que prevalecen, sobre todo, en los clubes de lo que era el Ascenso Mx y la Liga Premier (Tercera División).

Son prácticas que afectan bastante no sólo al futbolista, sino a la misma industria del balompié y en el reglamento de transferencias también viene establecido el tema de los dobles contratos, que ya es tiempo de ponerle fin, pero si no se da a conocer, todo sigue en el aire , lamentó.

Destacó que desde que se creó la AMF, la FIFA pidió un reglamento de transferencias que fuera acorde con sus estatutos, pero hasta ahora no ha habido una publicación oficial.