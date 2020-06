En tanto, la oposición junto con el diputado Efraín Morales, de Morena, enviaron una proclama en la que advierten que aprobar esa reforma implica un grave debilitamiento de la división de poderes y afirmaron que la rapidez de dirigir el gasto en la pandemia no puede ser pretexto para despojar de sus atribuciones constitucionales al órgano que sirve como representante directo de la ciudadanía .

Los legisladores proponen cambiar la ley para hacer más ágil y eficiente la opinión del Congreso en caso de que sea necesario modificar el presupuesto.