▲ Fotograma del filme, que estará algunos días gratis en la plataforma Sharing my dream

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de junio de 2020, p. 7

Emilia y Ramiro saben que es su última tarde juntos. Antes de que llegue el fin del mundo disfrutan su amor y se entregan a infinidad de placeres en la película La lengua del Sol, donde ambos personajes llevan al límite su erotismo, hedonismo y emotividad .

Ante el inminente suceso global, explicó el director José Luis Gutiérrez Arias, los protagonistas hacen lo que buena parte de la humanidad pensaría si supiera que es su último día vivos, es decir, estarían con quien desearan y harían lo que esta pareja exhibe en cuestión sexual y erótica; la cinta devela esta historia sin ningún tapujo .

La lengua del Sol (The Tongue of the Sun) es una producción mexicana protagonizada por Raúl Méndez y Flavia Atencio. Se describen momentos íntimos de una pareja que está en confinamiento debido a una amenaza externa a la humanidad y al planeta. De hecho, esta cinta ha sido considerada por quienes la han visto como la película que predijo lo que estamos viviendo .

A lo largo de 85 minutos, se observa que al estar al filo de la muerte, los personajes –de manera inevitable– sienten tristeza, temor o miedo; no obstante, Emilia y Ramiro intentan, de todas maneras, no pensar en lo que vendrá y vivir el presente hasta el último segundo, rescatándose mutuamente y afrontando situaciones que una pareja viviría en el encierro, pero esta situación los rebasa, es inminente: la lengua del Sol está por llegar .