Carlos Priego

Viernes 12 de junio de 2020, p. 6

Producido, arreglado, compuesto y realizado por Prince, así parece gritar la obra del músico estadunidense, quien desde su álbum debut, For you, deja muy en claro que su intención siempre fue una: transformar la cultura popular para siempre, y no hay duda que lo logró, convirtiéndose en uno de los más prodigiosos artistas de todos los tiempos y también uno de los más misteriosos.

Talentosa e influyente, la propuesta de este innovador musical –al mismo nivel que David Bowie, según TheTelegraph– revela su gran criterio a la hora de echar mano a una enorme diversidad de elementos de distintos géneros musicales, entre los que destacan el funk, el R&B, el new wave, el soul, el blues, el rock, sin dejar a un lado el jazz. Y es que para Prince no había escalones ni rutas preestablecidas por las cuales transitar. Lo mismo usó herencias del funk como de técnicas de producción del rock para blancos. Su sonido incorporaba algo de ambos géneros y de muchos otros. Gustó tanto que, desde sus inicios, la crítica siempre se interesó en su destreza para experimentar con múltiples sonidos.

Hay perlas enterradas por todas partes, así lo declaró en una entrevista, y con esa consigna, Prince, en cuanto a artista, consiguió utilizar todo tipo de materiales que le fueron accesibles para crear una multifacética obra de gran singularidad que abarca piezas musicales, centenares de videos sobre dichas piezas, tres largometrajes, la película de un concierto en directo con puesta en escena, películas para televisión, un ballet orquestal, cómics autorizados, una interpretación coreográfica de la Odisea de Homero, y libros.

El color de un alquimista

Al igual que el púrpura, que es uno de los colores que se manifiesta con menor frecuencia en la naturaleza, no son muchos los momentos en los que la letra impresa ha podido capturar, en su exacto deve-nir, las relaciones, los antecedentes o las influencias en el trabajo de los músicos. Entre algunos de los más destacados se puede mencionar Prince: El reino púrpura, escrito por el periodista Mick Wall. Con él, el experto musical busca ofrecer una perspectiva de la vida de este alquimista y hombre orquesta, sin tabúes ni concesiones. La biografía arranca con una recreación de la llamada al número 911, desde el 7801 de Paisley Park Studios, informando sobre una persona muerta y que, horas más tarde se confirmaría, era Prince. Posteriormente, abarcará temas que van desde su infancia –en la que buscó con la música una vía de escape a la infelicidad–, hasta su ascenso al estrellato, pasando por un sinfín de rivalidades profesionales y, también, sus matrimonios fallidos.