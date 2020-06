Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 5 de junio de 2020, p. 6

Madrid. Tomorrowland, el festival de música dance más famoso del mundo, no se resigna a pasar un año en blanco por culpa de la pandemia de Covid-19. Tras varios meses trabajando en secreto, presenta ahora Tomorrowland Around the World, la experiencia del festival digital para el fin de semana del 25 y 26 de julio, coincidiendo con el que iba a ser el segundo fin de semana del espectáculo.

Tomorrowland Around the World será una experiencia de entretenimiento audiovisual e interactivo que usará las tecnologías más punteras en 3D, producción de vídeo y efectos especiales para sumergir al usuario en un mundo de sensaciones.

Contará con los mejores artistas globales de música electrónica y dance presentando sorpresas y nuevas canciones. Sus nombres se darán a conocer el próximo lunes, 15 de junio.

La suscripción será de pago y tendrá un precio de 12.5 euros (310 pesos) por un día y 20 euros los dos días (497 pesos). El ticket dará acceso a un recinto virtual que reproducirá la vivencia sensorial, social y musical del archiconocido festival belga.

Habrá en total ocho escenarios con su propia programación artística y actuaciones en vivo durante 10 horas al día entre las 3 de la tarde y la una de la mañana (Central European Summer Time, CEST), que equivale a la hora de Madrid.

Entre estos escenarios estará el mainstage, que estará decorado con la temática anunciada para esta edición, The reflection of love -capítulo 1, y que no se revelará hasta la misma apertura del festival. También se recrearán digitalmente otros stages habituales como Atmosphere, Core, Freedom Stage y Elixir.