Europa Press, Notimex y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 5 de junio de 2020, p. a11

Madrid. El español Rafael Nadal consideró que no valdría la pena arriesgar en volver a jugar torneos si se da por seguro que habrá una vacu-na para el coronavirus a finales de año, y demandó ser pacientes y responsables sin olvidar que el tenis es un deporte que mueve a personas de todo el mundo.

El número dos del orbe aseguró que no estaría dispuesto a jugar un Grand Slam si no se garantiza la salud de los jugadores, por lo que tomará en cuenta la situación de la pandemia del Covid-19 en los siguientes meses para decidir.

Si soy honesto, en estos momentos no me gustaría viajar a Nueva York para jugar un torneo de tenis. Dentro de dos meses no sé cuál sería mi opinión, ya que la situación podría cambiar de un día para otro. Confío en que todo el mundo tome las decisiones adecuadas en el momento correcto , afirmó el monarca defensor del US Open en una videoconferencia con agencias de prensa.