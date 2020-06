Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 4 de junio de 2020, p. 12

Zacatecas, Zac., Más de 330 organizaciones sociales y ambientalistas de todo el mundo emitieron un pronunciamiento de solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadores, quienes se encuentran en riesgo porque la industria minera está aprovechando la pandemia de Covid-19 para su beneficio .

En el documento Voces desde el territorio, organizaciones como Terra Justa, Mining Watch Canada, London Mining Network, Institute For Policy Studies, War on Want y Earth Works, entre otras, describen cómo en varios países esas multinacionales se benefician con la emergencia por el coronavirus a expensas de los pueblos y el planeta .