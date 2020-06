Indicó que con base en las estadísticas, el Covid-19 es una enfermedad que ataca más a hombres de 45 años con obesidad mórbida, diabetes o hipertensión, y a mujeres de 55 años. El hospital lugar fue diseñado con el propósito de atender a los pacientes con neumonía moderada que requieran oxígeno, pero no intubación .

Giorgio Alberto Franyutl Kelly, doctor en bioseguridad, es uno de los especialistas reclutados luego de que el gobierno federal emitió una convocatoria con la finalidad de contratar médicos y enfermeras. Tiene experiencia en crisis humanitarias a escala internacional.

Verifica todos los procesos del hospital, desde la lavandería y las rutas de entrada y salida de pacientes hasta que todo el personal se coloque de manera adecuada el equipo sanitario de protección.

Ochenta por ciento del personal de salud se contagia al quitarse el traje de seguridad; esa es una lección que aprendí de la crisis del ébola en 2015. Entonces, la técnica para despojarse del equipo tiene lleva una serie de pasos, es tardada y compleja .