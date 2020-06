Después de casi 30 años de mi secuestro por parte de elementos del gobierno de Estados Unidos y posteriormente mi libertad, al ser declarado inocente de cualquier culpa por tribunales estadunidenses, me veo obligado a volver a declarar sobre este asunto que consideraba sólo un mal recuerdo de mi pasado , dijo en un video publicado ayer, que puede consultarse en la dirección https://www.facebook.com/Casa .

Álvarez Machain expresó malestar y preocupación porque a través del personaje del doctor Delgado ha sido difamado de nuevo al mostrar contenido falso de su persona, en un ataque directo a mi dignidad, reputación, honor y prestigio profesional. La inocencia que me respalda en tribunales de Estados Unidos no puede ser puesta en duda con su serie. Como adelanté, por estos hechos todo se ha visto afectado gravemente, pues se quebrantó nuestra relación social y profesional al grado de temer por mi seguridad y la de mi familia , agregó.