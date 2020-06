Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 4 de junio de 2020, p. a12

A los 40 años de edad, Madaí Pérez no se siente acabada ni mental ni físicamente, si acaso el cuerpo lo resiente y se cuida más de las lesiones para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos de Tokio y concluir el ciclo deportivo de su carrera como la mejor maratonista del país y un referente en Latinoamérica.

Algunos pensaron que la tlaxcalteca estaba fuera de la justa japonesa aplazada para el próximo año y no es así. Ella lo aclara con el registro que hizo en el Maratón de Hamburgo del año pasado al quedarse a 30 segundos del tiempo tope 2:29.30 que, con la nueva regla de la World Athletics de puntaje y marcas, se coloca en el listado de las 80 competidoras que estarán en la línea de meta de Tokio 2021.

Mi plan es retirarme en Juegos Olímpicos y veo el lado positivo que pasamos por la pandemia (del coronavirus), mentiría si digo que estoy entrenando al 100 por ciento, sigo activa en casa y no tiene caso desgastarse , indica.