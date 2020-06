Rocío González Alvarado

Veinte empresas contratadas para la rehabilitación o reconstrucción de viviendas unifamiliares afectadas por el sismo de septiembre de 2017 incurrieron en irregularidades, por lo que se les detuvo el pago hasta que subsanen las anomalías, reveló el titular de la Comisión para la Reconstrucción en la Ciudad de México, César Cravioto Romero.

En entrevista, el funcionario explicó que se hizo una revisión en los 193 cuadrantes que se establecieron para atender el patrimonio de los damnificados, en la que se detectó que en al menos 20 de todos los inmuebles se iban al tope del costo, es decir, 350 mil pesos más el impuesto al valor agregado, cuando el precio promedio es de 200 mil pesos.

En otros casos, las empresas determinaban hacer la demolición y hacer la reconstrucción, cuando había posibilidades de sólo rehabilitar.

Cravioto señaló que se llamó a todas las empresas y se les explicó que si no hacían los ajustes no se les pagaría, a partir de lo cual ocho aceptaron hacer las adecuaciones correspondientes, pero el resto se resiste, a lo cual no vamos a ceder .