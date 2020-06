E

n forma por demás sorpresiva, el pasado domingo 24 de mayo falleció el maestro Óscar Zensei González, guitarrista de excepción, director del Festival Internacional de Jazz de Nuevo León, profesor de la Facultad de Música de la UANL e inminente fundador y director artístico del Saxy Jazz Club (La Jornada 25/4/2020).

A pesar de la cardiopatía que hace siete u ocho años le había provocado un primer infarto, en 2020 Óscar Zensei se encontraba trabajando con la intensidad y la pasión de toda la vida, y a pesar de la contingencia y la cuarentena por el nuevo virus, la música, el estudio, las supervisiones presenciales y las juntas de trabajo virtuales eran cosa de todos los días. A nadie le extrañaba; bien sabíamos que era un músico excelente y un promotor incansable.

Óscar González Luna nació el 3 de octubre de 1970 en Monterrey. Desde la adolescencia tocaba la guitarra eléctrica en diferentes bandas de rock y pop, pero cuandro entró a la Facultad de Música de la universidad regiomontana, el jazz se convirtió en el eje central de su vida artística.

Sus primeras incursiones discográficas se remontan a 2001 y 2002, con dos volúmenes de Ensamble de Guitarras Eléctricas, proyecto colectivo de músicos regios orientado principalmente al rock, aunque entre surcos se notaban con claridad ciertos trazos de la gramática del jazz.