Es autor de números como Rico tumbao y Tumbao y jalao. Sin embargo, cuando se le pregunta por algún éxito, menciona los dos discos que grabó con el cantante español Salvador Escudero, dentro del género de la rumba flamenca. Luisito mantiene el ánimo de seguir trabajando en la música del son cubano.

Tiene particular interés en mostrar a los alumnos cómo funciona la clave y cómo hacer arreglos musicales con base en ella. Por ejemplo, cómo no dejar que se monte una frase a clave, es decir, si la siguiente frase está al revés a la rítmica hay que aumentarle o disminuirle un compás .

–¿Qué opina de lo que se dice de que la clave ya no se usa?

–La clave ni está fuera de moda ni nada. Quienes digan eso no han sabido o no han querido educar sus ideas con base en ella. Tal vez no pueden, porque no la sientan o no están bien informados porque los soneros de antes decían que el tema musical que está fuera de clave no sirve.