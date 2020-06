▲ Christo en 2016, sobre su instalación The Floating Piers, en el lago Iseo, en el norte de Italia. Foto Ap

Merry Macmasters y Agencias

Periódico La Jornada

Martes 2 de junio de 2020, p. 5

El artista visual Christo Vladimirov Javacheff falleció el domingo pasado a los 84 años en su domicilio de Nueva York, por causas naturales.

Christo era famoso por sus creaciones colosales basadas en envolver con tela monumentos como el puente Pont Neuf, en París (1985), o el Reichstag, de Berlín (1995). Estuvo relacionado con la corriente artística land art.

El Centro George Pompidou, en París, tenía planeado una exposición dedicada a Christo y Jeanne-Claude; sin embargo, tuvo que aplazarla por la pandemia del nuevo coronavirus. Ahora, se celebrará el primero de julio, según el Centro.

Su último proyecto en preparación, la envoltura del Arco de Triunfo en la capital francesa, que se anunciaba como uno de las actividades más espectaculares del otoño, también tuvo que ser aplazado un año debido a la crisis sanitaria.

Hombre de silueta esbelta y larga caballera blanca, las obras de Christo, creadas in situ, necesitaban años de concepción y millones de dólares para llevarse a cabo, aunque sólo duraban unos días.

Christo y su esposa y colaboradora, Jeanne-Claude Denat de Guillebon (1935-2009), ofrecieron una conferencia en 1995 en el Museo Tamayo. Años después, el artista recordó el viaje; sin embargo, dijo que no consideraba realizar proyectos en México, porque no tenemos coleccionistas grandes y no hay museos que hayan adquirido obra .

El Museo Tamayo sí posee por lo menos una obra del artista de origen búlgaro, trasladado a Francia, luego de naturalizarse estadunidense, como consigna Hacia la barriga de un pichón: acercamientos al acervo, exposición realizada del 15 de marzo al 22 de agosto de 2010, en sus instalaciones.