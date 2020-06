Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 1º de junio de 2020, p. a10

Madrid. El cantaor español Diego El Cigala lanzó el viernes el disco Cigala canta a México, homenaje a los boleros y las rancheras que ha escuchado desde su infancia y ahora plasmó en un álbum de 12 temas que incluye grandes clásicos.

Llevo 15 años interpretando bolero y el flamenco, lo traigo desde que me levanto hasta que me acuesto, pero lo del mariachi ha sido toda una sorpresa, porque no me ha sido complicado , expresó El Cigala en un comunicado de Sony Music.

Todo ha salido del alma, muy natural. Además, la poesía de la que hablan estas letras me apasiona y me he sentido como pez en el agua haciendo este álbum , agregó sobre el disco que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

A lo largo de sus 20 años de carrera, el cantaor ha fusionado géneros y culturas, desarrollando la música flamenca y explorando el latin jazz, el bolero, el tango y la salsa.