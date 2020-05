Cynthia: “Esperábamos que el público aportara este apoyo para staff y bandas, pero desafortunadamente la respuesta fue muy baja para Hipnosis. Nos enfrentamos a la nula costumbre de pagar de forma anticipada por ver música en vivo; todo mundo quiere todo gratis. No se valora el esfuerzo que es tener un proyecto musical, a pesar de estar ofreciendo increíbles propuestas, con gran calidad de ejecución”.

Así que para dar seguimiento, Ruta Sonora charló con Cynthia Flores, directora del medio musical Indie Rocks! (que a su vez es foro) y programadora artística del festival Hipnosis y de las citadas series Hipnosis at Home y El Show Debe Continuar, efectuadas durante mayo, con varios conciertos en vivo desde sendo foro, con jóvenes bandas mexicanas de calidad, previo pago del espectador, a cambio de un enlace y contraseña de acceso. Algunas respuestas fueron alentadoras, pero otras no, sobre todo con bandas menos famosas, quienes por lo mismo están más necesitadas de recursos económicos.

En entrega pasada, este espacio se preguntó si este nuevo formato llegaría para quedarse como una forma más de interacción y subsistencia para músicos, staff y productoras, o si se agotaría pronto. Esto, dado que no se ve con claridad cuándo volverá a haber conciertos con público presente.

ncomiables han sido los esfuerzos de instancias públicas y privadas para brindar ofertas musicales en línea, ante la pandemia por Covid-1, que obliga a la estancia en casa: Noche de Primavera, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (estrenada el 21 de marzo, se quedó en línea y ya ha sido vista por 25 millones de personas); Contigo en la Distancia, de la Secretaría de Cultura federal, ambas gratuitas, así como las de productoras independientes: Faraway Together, Hipnosis at Home y El Show Debe Continuar (de paga).

Como es de verse, esta crisis desvela la poca cultura que se ha desarrollado entre las audiencias como para que tenga claro el inmenso trabajo que hay detrás de la música en directo, falla que habrá que revisar y redireccionar en cuanto la nueva normalidad lo permita.

Tim’s Twitter Listening Party. Robert Fripp. Led Zeppelin.

Viernes 29. 1. Con el patrocinio de Citibanamex, Ocesa se suma a las actuaciones musicales a distancia por stream, para dar vida a su catálogo de artistas (sin invitados externos, claro), con el festival virtual Conecta, a efectuarse los días 29 y 31 de mayo, así como 5 y 6 de junio. Viernes 29, perfil pop: María José, Los Claxons, Chucho Rivas, entre otros. Domingo 31, más rock-pop: Fobia, Costera, DLD, Camilo Séptimo, Bratty. Viernes 5, mismo perfil: Molotov, Kinky, La Gusana Ciega, María Daniela y SSL, Gepe. Sábado 6, más pop: Ana Torroja, Moenia, Los Rumberos, Félix y Gil. El acceso será gratuito, previo registro en www.citibanamexcontecta.com (por correo se hará llegar horarios y detalles). 2. Tim’s Twitter Listening Party. Desde fines de abril, el líder de la banda inglesa baggy de inicio de los años 90, The Charlatans UK, Tim Burgess arma, desde su cuenta de Twitter (@Tim_Burgess), segmentos en los que se va oyendo un álbum famoso, y sus creadores van contando en línea la historia tras el disco. Ya han estado Blur, Oasis, Franz Ferdinand, entre otros. Hoy toca al dueto femenino Let’s Eat Grandma y el rap filoso de The Streets (15 y 16 horas). 3. Robert Fripp’s Music for Quiet Moments: desde su cuenta de Youtube (https://bit.ly/2AebjjY), el maestro experimental inglés estará subiendo cada viernes, por 50 semanas, esta serie de ambient original.

Sábado 30. 1. Led Zeppelin: Celebration Day. El histórico concierto efectuado por los sobrevivientes del combo británico de hard blues en 2007, en Londres, es recreado en un filme de 2012, que será colgado en su cuenta oficial de Youtube ( https://bit.ly/2M4QxWE ) por tres días, desde este sábado a las 14 horas.

