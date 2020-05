La dignidad de la cultura cholombiana en una película

Hace unos días en la solicitada plataforma de Netflix se estrenó la película Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra. Ganadora del festival de Morelia, esta cinta es un digno y crudo homenaje a la cumbia cholombiana surgida en los violentos suburbios marginales de la ciudad Monterrey, el periodista, guionista y productor Diego Osorno ha escrito que esta cinta plantea desde la ficción el éxodo y el reclutamiento forzado de una generación, pero también la resistencia cultural ante la barbarie, gracias a la música y el baile . No es una cinta política en términos formales. Una de sus mayores virtudes es retratar con dignidad y belleza los usos y costumbres de ciertos chavos de las montañas metropolitanas. No los exotiza ni los ensalza. Respeta su punto de vista y les concede la nobleza que poseen. Una nobleza de juventud que es hermosa porque proviene de la ilusión del arte (la música y la danza) en medio de la desesperanza”. Vale la pena incluirla en la apretada agenda de los confinados en esta cuarentena sin fin.