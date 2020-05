Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Jueves 28 de mayo de 2020, p. 22

Las administradoras de fondos para el retiro (Afore) tienen invertidos en proyectos de energía limpia, según datos oficiales, aproximadamente 3 mil 250 millones de pesos, recursos que están en riesgo de perderse de concretarse los cambios a la política eléctrica, lo que significaría un nuevo quebranto para millones de trabajadores.

Abraham Vela, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), aceptó que las medidas gubernamentales en energía renovable han causado incertidumbre y se puede traducir en un pequeño quebranto para las Afore.

Sin embargo, indicó el funcionario, no es un tema que preocupe, pues el monto es menor comparado con los recursos totales que administra el sistema, que son 4 billones de pesos.

Las Afore en su conjunto tienen invertidos 3 mil 250 millones de pesos en proyectos de energía. Esa cantidad no es nada comparado con los recursos del sistema, la exposición es pequeña. Ese tema no me preocupa, pero si esos proyectos se cancelan, sí tendrá impacto en los trabajadores, no se notará pero ahí estará , apuntó.

De concretarse, la pérdida de las Afore en proyectos de energía limpia se sumaría a otras inversiones fallidas, como por ejemplo los 500 millones de dólares (6 mil 500 millones de pesos al tipo de cambio de ese año) invertidos en Oro Negro por parte de Afore Sura y Citibanamex.

Dicha cantidad se asumió como una pérdida para los trabajadores una vez que la arrendadora de plataformas petroleras fue declarada en bancarrota. Al respecto, las Afore involucradas señalaron que se trataba de una pequeña parte de su portafolio total.