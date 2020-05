Bertha Teresa Ramírez

Miércoles 27 de mayo de 2020

El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro agradeció la intervención de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para dejar sin efecto la separación en sus puestos y funciones de los trabajadores y líderes sindicales Héctor Homero Zavala Zavala y Jesús Urbán Puerto. El primero en espera de que le realicen la prueba por presentar síntomas de Covid-19, y el segundo con resultados confirmados y en aislamiento en su domicilio.

La organización sindical dijo que instalará mesas de trabajo con el gobierno capitalino a fin de exponer y dar viabilidad a las demandas y necesidades de los trabajadores, que han depositado su confianza para ser representados por esta organización gremial .