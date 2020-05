Propone rol activo de la SEP contra el Covid-19

A

la luz del comportamiento de un sector de ciudadanos que parece no haber tomado en serio la pandemia que padecemos y cuya conducta equivocada puede no sólo alargar el estado de emergencia, sino agravarlo; en vista de que existe gran desinformación entre muchas personas sobre las causas del surgimiento de las pandemias que han asolado a la humanidad (viruela, sarampión, fiebre española, peste negra, VIH/sida, ébola, cólera, el A/H1N1 que se vio aquí, en México, y ya no se diga el Covid-19) y, finalmente, la difusión masiva de interpretaciones seudocientíficas, sería necesario que la SEP, cuya función es la educación, incorporara en los planes y programas de estudio de las escuelas a su cargo, cursos especiales en los que se estudie qué son los virus, por qué surgen las pandemias, cuáles son sus consecuencias y qué medidas se deben adoptar para neutralizar o impedir sus efectos. A mi juicio, la SEP debería ser más activa en propuestas que ayuden a orientar en forma científica y filosófica a las personas para evitar que caigan en posiciones irracionales.

Gabriel Vargas Lozano

Urgen protocolos de seguridad sanitaria

El 14 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que tiene por objeto establecer una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. Sin embargo, en ningún momento las autoridades han puesto atención en la necesidad de que se cumpla efectivamente con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo en lo referente a la constitución de las comisiones mixtas de higiene y seguridad en cada centro de trabajo (artículo 509 y siguientes), que resultan indispensables para que se establezcan los protocolos de seguridad sanitaria para la readecuación de espacios y procesos productivos, la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral.

En la Constitución se reconoce que los derechos humanos, en este caso del trabajo y la participación de los trabajadores en el diseño de las medidas preventivas de salud son indivisibles, interdependientes e irrenunciables.

Pilar Noriega García

Contra la arremetida de gobernadores

En la columna de Julio Hernández de ayer se destaca la participación de diversos gobernadores, algunos panistas, Coahuila, Tamaulipas y Durango, un independiente, el de Nuevo León, uno más del MC, el de Jalisco, y el peor, el perredista-peñista, de Michoacán, para señalar que la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador va en decremento sin dejar entrever en el texto una incidencia mayor de los mismos hacia la gestión presidencial.

A dichos servidores públicos habría que recordarles la enseñanza de la historia. Durante la gestión presidencial de Benito Juárez tuvo que enfrentarse no a un puñado de gobernadores, sino a un ejército conservador bien armado que se sumó vilmente a la intervención de ejércitos extranjeros de diversos países, como Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Austria, Egipto, e incluso a comunidades negras de Martinica y Sudán. Benito Juárez tuvo que enfrentar también, como ahora AMLO, a la prensa más reaccionaria y rapaz. Aun así, en julio del 1867 pudo dirigir a la nación desde la Ciudad de México, a pesar de lo diezmado de su pueblo. Hoy son más de 30 millones de mexicanos que respaldan al Presidente, con sus errores si se quiere, pero no con las bajezas que muestran los intereses de los gobernadores mencionados y cuya conducta podría recaer en diversos delitos federales: 130 con relación al 132 fracción III, 141, 145, 164 bis segundo párrafo, 216, más los que se acumulen, cuya penalización puede ser de hasta 40 años de prisión. Deseable sería que lo reflexionaran.