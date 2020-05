Abraham Díaz

Domingo 24 de mayo de 2020

El Heavy Metal es gay, pese a quien le pese, pues este poderoso y atronador género musical no sólo se ha nutrido de diversas expresiones sociales y culturales, más allá de la música, sino también ha abrazado a la diversidad sexual en sus diferentes orientaciones e identidades de género, para integrarla en su comunidad a nivel mundial.

Quizás es un poco complicado entender que el metal –en casi todas sus corrientes, con estética propia y lírica oscuras, densas, incluso mórbidas, que a veces caen en lo machista– sea un espacio para personas con una orientación sexual diferente a la que se supone deben tener todos los involucrados con esta escena. Recientemente, Hunter Hunt-Hendrix, el vocalista de la banda neoyorquina de Post-Black Metal Liturgy, se presentó como transgénero.

A través de sus redes sociales, la cantante, quien estudió filosofía en la Universidad de Columbia y composición contemporánea con Tristan Murail (discípulo de Olivier Messiaen), entre otros, expuso que siempre ha sido mujer y que su identidad femenina en todo momento ha estado presente, incluso antes de formar Liturgy, pero se mantuvo callada por miedo al rechazo social, profesional y familiar.

No es el primer caso en que un integrante de la escena metalera da a conocer su verdadera preferencia sexual. El más sonado fue el de Rob Halford, líder de los legendarios Judas Priest, quien en una entrevista para MTV, en 1998, manifestó: Creo que la mayoría de la gente sabe que he sido un hombre gay toda mi vida . Para él no fue fácil, tras ingresar a la banda, pues tuvo que reprimir su orientación sexual por el miedo a la discriminación y a ser excluido del grupo, circunstancia que lo llevó a los excesos y al borde del suicido en 1985.

Cabe mencionar que Halford fue quien introdujo la estética del cuero negro en el heavy metal: muñequeras, chamarras llenas de picos y estoperoles, pantalones ajustados y botas largas, entre otros elementos, que fueron tomados del fetichismo sexual y sadomasoquismo gay. El icono de ese género es una de las figuras más influyentes de la cultura lésbico-gay, bisexual y transgénero (LGBT).

Violencia y tortura

En una de las vertientes más extremas y oscuras del metal, Gaahl, ex vocalista y fundador de Gorgoroth, una de las agrupaciones más controvertidas del Black Metal noruego, quien pisó la cárcel en varias ocasiones por violencia y tortura, además de apoyar la quema de iglesias cristianas en ese país, en una entrevista en 2008, dio a conocer su homosexualidad.