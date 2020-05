C

onforme pasan los días de encierro, a raíz de la pandemia del coronavirus, las ansias por volver a escuchar música en directo crecen, aunque tal desazón es controlable como público y no tan grave como la falta de ingresos que han dejado de recibir músicos, técnicos, productoras, agencias y foros, ante lo cual la creatividad no deja de buscar soluciones. Ya son cada día más cotidianas las ejecuciones musicales en línea y poco a poco se van multiplicando los conciertos virtuales con acceso de paga. Pero por lo inédito de la situación, es todavía una práctica incipiente, aislada, y aún no se acumula experiencia suficiente para saber si a la larga esto será realmente redituable y si no llevará a la fatiga y el desaliento. Y se subraya a la larga porque es de ver que esta epidemia sin vacuna implica un futuro incierto, cuyas proyecciones vislumbran una posible cancelación total de concentraciones masivas para lo que resta de 2020. Quizá quien escribe se equivoque, pero el comportamiento del virus no parece dar otras luces.

Por ejemplo, el concierto de Bauhaus en CDMX, que se llevaría a cabo los días 28 y 29 de abril, se pasó para el 12 y 13 de agosto; pero ahora se sabe que esto tampoco sucederá y el gótico grupo inglés ya comunicó en Instagram que su gira se traslada para 2021. Por otro lado, va creciendo la duda de si se llevarán a cabo otros conciertos como el de Tame Impala en el Foro Sol (pospuesto del 19 de marzo al 10 de septiembre) o el festival Ceremonia (antes 25 de abril, ahora 1 de octubre), donde la cabeza de cartel son los Chemical Brothers (porque el otro estelar era Thom Yorke, pero éste ya suspendió toda actividad para este año). La misma incógnita se extiende para el Corona Capital (noviembre 14 y 15).