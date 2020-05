Recalcó que tan importante es dar protección a los más pobres como hacer un pacto empresarial más solidario , dado que el trabajo decente es la única alternativa para combatir la desigualdad , a cambio se debe comprometer a las unidades económicas –con preferencia en las pequeñas y medianas– a no despedir personal en lo que pasa la pandemia, declaró durante la presentación del reporte Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-19).

Por su parte, Vinícius Pinheiro, director regional de la oficina para América Latina y el Caribe de la OIT, subrayó que no hay estimados de cuándo se recuperarán los niveles de empleo anteriores a que se presentara la pandemia de Covid-19 en América Latina. Hay mucha incertidumbre. De una cosa estamos seguros. Vamos a salir más pobres, más desiguales, con menos empleos, con más deuda y con menos salud , resumió desde Lima, Perú.

Ambos sostuvieron que la situación tiene agravantes en el caso de las mujeres, con una condición de mayor desempleo e informalidad que los hombres, así como en grupos vulnerables, ya sea por su condición indígena o por ser migrantes, estos últimos en el vacío al no contar con garantías laboral o de salud en los países donde trabajan.

El mundo del trabajo no será el mismo y en ese orden se requiere poner los mecanismos para garantizar la salud de los trabajadores, desde el teletrabajo, barreras de separación y ventilación, redistribución de la disposición del lugar de empleo, y entradas y salidas escalonadas, recalcó Pinheiro.

Además, se prevé que el Covid-19 sea un catalizador de las formas de producción, que se invierta en robotización y digitalización, por lo que América Latina también debe buscar el desarrollo de actividades vinculadas a estos desarrollos tecnológicos, y por otro que requieran una mayor fuerza de trabajo como la tecnología derivada del litio.