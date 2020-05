Notimex

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de mayo de 2020, p. 8

El cantante de salsa Willie González, reconocido por interpretar temas como Pequeñas cosas y Quiero morir en tu piel, se jubilará de los escenarios después de haber lanzado a finales de 2019 su álbum Esencia, anunció en redes sociales.

Luego de 32 años de trayectoria, el salsero puertorriqueño explicó que dejará su carrera debido a gente que le quita paz y humanidad.

Con este disco me despido de la música; voy a realizar mis últimas entrevistas para retirarme de la música. Hay gente que me quita la paz y mi humanidad, no voy a permitir eso, en agosto me quito de la música, adiós a todos , escribió en Instagram al pie de una fotografía de su último disco.