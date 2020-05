Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 15 de mayo de 2020, p. 6

Hace más de 30 años, César López, El Vampiro, fue testigo del auge del rock en español y, pese al tiempo transcurrido y los cambios en la escena musical, está convencido de que este género sigue vivo, aunque lo han querido matar .

López es un personaje recurrente en esta historia, porque ha formado parte de bandas icónicas como Azul Violeta, Rostros Ocultos, Maná y Jaguares; además de que su interés por la música surgió desde que era muy pequeño.

Ahora integra, junto con otros colegas, la gira Lo Mejor del Rock en Español de los años 80 y 90. Recordarán una gran época y revivirán éxitos de Caifanes, Coda, Jaguares, Soda Stereo, Maná, La Ley, Elefante, Botellita de Jerez, Kenny y los Eléctricos, Rostros Ocultos y La Lupita. La premisa de esta reunión roquera es reinterpretar rolas emblemáticas y presentarlas en un mismo escenario .

El Vampiro contó a La Jornada, detalles de esa inolvidable época del rock, cuando desde adolescente se lanzaba a escuchar conciertos, aunque desde los cinco años aprendió el oficio de su papá, quien era guitarrista.

“De hecho todavía me tocó parte de la larga noche de la prohibición, la cual –quizá– las nuevas generaciones no la tienen clara, pero a raíz del movimiento del 68, el gobierno veía a los jóvenes como una amenaza porque exigían democracia y no quería que se congregaran de manera multitudinaria.”

En 1971, el Festival de Avándaro desbordó las expectativas de esa convocatoria, lo cual tampoco le gustó al gobierno, que decidió prohibir el rock; por esta razón las disqueras, estaciones de radio y televisoras estuvieron cerradas para este género . Entonces, “el rock se volvió un movimiento underground, clandestino, que se tocaba en lugares escondidos, pero aún así sobrevivió”.

Ya en la década de los años 80, prosiguió, comenzó la apertura de promoción con agrupaciones extranjeras; pero las disqueras consideraron que era más favorable integrar a bandas mexicanas y algunas estuvimos en el momento y el tiempo indicado .

Movimiento que explotó como olla de presión