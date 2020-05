Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 14 de mayo de 2020, p. 14

A raíz de la compra de ventiladores a precio elevado, hecha por la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo a una empresa de León Manuel Bartlett Álvarez, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revise en tiempo real las adjudicaciones directas de los gobiernos federal, estatales y municipales.

Legisladores de Morena se pronunciaron por no solapar actos de corrupción, sean de quien sean: no podemos ser tapaderas de nadie . Fue Tatiana Clouthier (Morena) quien les enmendó: no podemos juzgar por lo que salga en los medios de comunicación sobre una compra. Me ha tocado ver cómo los precios de los ventiladores fluctúan de 6 mil dólares hasta 42 mil y 60 mil. Es oferta-demanda mundial. ¡Una cosa es exigir luchar contra la corrupción y otra los precios!

Los 22 integrantes de la comisión se enlazaron en una conferencia virtual y ordenaron a su presidente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), elaborar una propuesta de acuerdo por el cual se constituya en acompañante de todos los procesos de adjudicación directa que los tres niveles de gobierno están firmando con los proveedores sin convocar a concurso mercantil.