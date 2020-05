Afp

Periódico La Jornada

Jueves 14 de mayo de 2020, p. a10

París. Con la reanudación el sábado de la Liga de Alemania, grandes figuras de este deporte tendrán que frenar sus impulsos, dejar de abrazarse o de estrecharse la mano, por los estrictos protocolos sanitarios contra el coronavirus. El reto estará en cómo canalizar las emociones en pleno partido.

Son como actores que necesitan una persona que les apunte las líneas, se han quedado en el texto viejo y ha sido cambiado. Tienen que aprenderse un nuevo guion , explicó el sicólogo del deporte Makis Chamalidis.

Ante la pandemia del coronavirus, la Bundesliga rediseñó la temporada alrededor de un protocolo sanitario estricto, de 51 páginas, que ha permitido obtener la autorización de las autoridades políticas. Los jugadores de la liga alemana no encontrarán el sábado el escenario tal y como lo dejaron en marzo, cuando el Covid-19 detuvo el deporte mundial.

No habrá público en la grada, los futbolistas no se podrán estrechar la mano, se han pedido celebraciones de gol no efusivas y que los contactos físicos se reduzcan al mínimo posible. En los banquillos, cuerpo técnico y suplentes llevarán mascarillas.

Todas las nuevas normas acotan muchísimo la libre expresión de los futbolistas en momentos de gran excitación. ¡Es como jugar ante un equipo de otro planeta! Todo es nuevo y puede provocar ansiedad , señaló el coach mental Manuel Dupuis, quien trabaja con jugadores de Alemania y Bélgica.

La puesta en marcha del Protokoll en Alemania puede parecer contradictoria con el deporte de competición, en el que se enseña a los jugadores a dejarse llevar, puede constituir una distracción y no ser bueno para la concentración , apuntó.