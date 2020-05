Carlos Paul

Periódico La Jornada

Jueves 14 de mayo de 2020, p. 5

A tres años del asesinato del periodista Javier Valdez (1967-2017) no se ha hecho justicia , expresó el escritor sinaloense Élmer Mendoza en la entrevista que sostuvo con Óscar Martínez, editor del periódico digital El Faro, en el contexto de las actividades del Festival Centroamericano Cuenta 2020.

El autor de La cuarta pregunta y creador del detective Édgar El Zurdo Mendieta recordó la gran amistad que los unía, desde muy jóvenes, a él y al corresponsal de La Jornada y fundador del semanario Ríodoce. Sostuvo que no se ha hecho justicia, y eso habla de la debilidad que tenemos como país respecto de la aplicación real de justicia para castigar a los culpables .

Mendoza sostiene: Siempre hemos pensamos que el Estado sabe quiénes son (los criminales) y tiene sus razones para no detenerlos. Para nosotros (su asesinato) fue muy doloroso. Es una marca muy negra que no se acaba, porque hay mucha gente que, siempre que puede, señala que no pueden haber sido esas personas que hoy están acusadas, aunque las autoridades lo digan. Pensamos que (los autores intelectuales) son gente del mundo de la política, pero nadie sabe quién realmente fue el que firmó el cheque .

Durante el conversatorio, que fue transmitido en la página de Facebook del festival, el autor mexicano también se refirió, entre otras cuestiones, a la manera en que él está viviendo el confinamiento, los libros que está leyendo y a la etiqueta de narcoliteratura que han asignado a sus novelas, así como al trabajo de traducción de sus novelas y la legalización de las drogas.