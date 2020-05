Notimex

Martes 12 de mayo de 2020, p. a12

Nueva York. El doctor Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas y asesor de salud de la Casa Blanca, explicó que dentro del campo, los jugadores de futbol americano estarían más propensos a contagiarse de Covid-19 debido a que se encuentran bajo un constante contacto físico.

Este es un virus respiratorio. El problema con la eliminación del virus es que si lo tengo en la faringe nasal, se desprende y me limpio la nariz con la mano, ahora está en mi mano. Y si después toco mi pecho o mi muslo, estará ahí durante al menos unas horas , explicó.

Pero si las personas están en contacto tan cercano como los jugadores de futbol americano en cada acción, entonces esa es la configuración perfecta para la difusión.

Fauci indicó que si al hacer pruebas cada semana los deportistas dan negativo no necesariamente quiere decir que estén libres de coronavirus. Para darle un ejemplo, probablemente esté leyendo en los periódicos que hay una infección en la Casa Blanca. Estuve expuesto a esa persona. Entonces me hice la prueba de inmediato y di negativo, pero no sé si voy a ser negativo dentro de un par de días. Es casi una situación imposible .

Por tal motivo, el médico aseguró que una vez que vuelva la actividad deportiva, lo ideal sería que todos los días se hicieran los exámenes; sin embargo, ante la dificultad de llevar a cabo algo así, recomienda realizarlos antes y después de los partidos, con la finalidad de tener mayor control.