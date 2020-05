Abraham Díaz

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 10 de mayo de 2020

Desde que el heavy metal tocó tierras latinoamericanas, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, sus intérpretes han manifestado una posición crítica sobre los problemas sociopolíticos que aquejan a sus sociedades, como la injusticia social, la violencia o el exterminio de pueblos indígenas.

El mensaje no se ha quedado en un coro pegadizo, en una estrofa emotiva o en un riff potente: ha trascendido y generado la toma de acciones concretas de diversos colectivos metaleros para trabajar junto a las comunidades cercanas que sufren algún tipo de injusticia, como se aprecia en el documental Acts of Resistance: Heavy Metal Music in Latin America (Actos de resistencia: heavy metal en Latinoamérica), del cineasta puertorriqueño Nelson Varas-Díaz.

El activismo ambiental, la educación comunitaria y la restauración de la memoria son estandartes de diversas acciones que fanáticos y músicos llevan a cabo a través de este género extremo para desafiar las injusticias en Guatemala, Ecuador y Colombia, donde se filmó.

“Quería centrarme en lo que hacen para transformar su contexto a través de acciones prácticas. En mi anterior trabajo (Songs of Injustice: Heavy Metal Music in Latin America), mostramos bandas que cantan sobre las injusticias, pero ahora se trata de gente que se inspira en el metal para realizar hechos específicos que den solución en sus comunidades”, expuso.

Varas-Díaz, quien es sicólogo social y profesor investigador de la Universidad Internacional de Florida, manifestó que ese trabajo –cuyo arte y página en Facebook fueron dados a conocer recientemente– se concluyó en año y medio. Visitó lugares donde la injusticia social ha tenido un impacto desproporcional. Los tres países seleccionados han sido duramente golpeados por la violencia, la pobreza y los conflictos armados.