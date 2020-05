De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 10 de mayo de 2020, p. 5

Hoy se celebra el Día de las Madres en México. En medio de la fase tres de la contingencia sanitaria, festejar será difícil. Sin embargo, varios músicos se han ofrecido para dedicar conciertos virtuales a las mamás que están en confinamiento.

La autora de Señora, señora, Denisse de Kalafe, dará pequeños recitales a lo largo del día. En sus redes sociales, desde donde transmitirá, anunció: Es mejor hacer conciertos cortitos y muchos, para que la gente encuentre su mejor horario. No sé cuánto duren, lo que nazca del alma, del corazón: eso es lo bueno de este método, de esta nueva manera de comunicarnos. No dependo de una disquera, un director, un promotor. Nadie me va a presionar , explicó.

Susana Zavaleta y Armando Manzanero también ofrecerán un concierto, que estará disponible en las redes sociales de la cantante a partir de las 20 horas. Temas clásicos y uno nuevo escrito durante la cuarenta, serán parte del repertorio.

Eugenia León cantará a través de las redes sociales de la alcaldía Miguel Hidalgo, a las 18:30 horas; el cantautor Roberto Carlos, lo hará desde su casa en Brasil a las 13 horas de México, en su página oficial de YouTube.