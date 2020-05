Antonio Espinosa Korno y Leonora Milán son los conductores del segundo Capítulo Especial. El 16 de mayo los locutores de ambas ediciones conducirán juntos un tercer programa con el objetivo de realizar un viaje a través del tiempo. En el último programa, algunas bandas que forman parte del cartel del Corona Capital Guadalajara de este año tendrán apariciones especiales.

De momento, el Corona Capital a realizarse en septiembre, incluye en su cartel bandas como The Strokes, Kings of Leon, The Hives, Foals, Two Door Cinema Club, Blondie y varios más.