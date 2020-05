“Ni me esperaba cuando empecé a hacer estos live que la gente entrara, que lo disfrutara, que cuando ya está agotado este servidor le dicen ‘no te vayas, no te vayas’. Me quedo sorprendido de que el público esté así.”

Me gusta mezclar música para todo el mundo, para la juventud, para los mayores. Me gusta la música clásica, la salsa clásica; me gusta la música tropical, la cumbia, el rock,a el reggae; me gusta la música urbana nueva, electrónica... Básicamente, es un sancocho , dijo entre risas.

Mezclar música en vivo sin un público presente resulta muy distinto a hacerlo en una discoteca, donde los Dj pueden nutrirse de la reacción de la gente para decidir qué tocar. Aquí, aunque han llegado a conectarse hasta 100 mil personas, sólo pueden ver sus comentarios y sus reacciones de me gusta.

“No es el mismo feeling”, dijo Candy Boy, quien ha trabajado con Daddy Yankee y Yandel. Pero con los comentarios, compartir el arte que uno lleva es bastante satisfactorio . Entre los mensajes más graciosos que ha recibido, contó de gente que escribe como si estuviera en un club nocturno: “‘¡Mesero, atiéndeme!’ Están en ese vacilón y yo sigo en la animación... saludando a quienes se conectan de varios países”.

Aunque tras años en un ruedo constante ha podido disfrutar también de su familia en casa, Sensation dice que cuando todo vuelva a la normalidad no planea trabajar menos, sino más.

Yo tengo un itinerario de trabajo que es bien cargado, tengo ciertas metas que quiero cumplir, y para cumplirlas, necesito hacer determinada cantidad de trabajo , dijo.

Asegura que se siente ansioso por salir a La calle, como se titula su reciente sencillo con Myke Towers, Jhay Cortez, Arcángel, De La Ghetto y Darell, cuyo video lanzado a principios de abril tenía más de 19 millones de vistas.

–¿Qué es lo primero que quiere hacer una vez que termine la cuarentena?

–Visitar a mis padres, que viven en Nueva York y también ir a la iglesia a darle gracias a Dios.

Mientras, hoy cada cual trabaja como puede, o como la tecnología les permite, y con un sentimiento de camaradería.