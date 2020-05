Ana Mónica Rodríguez

En el teatro cada tercer día nos reinventamos, no podemos dormirnos jamás en nuestros laureles, pero ahora ha sido extremo , explicó el productor Morris Gilbert al referirse al brinco tecnológico dado del escenario hacia las plataformas digitales.

Luego de comentar que los teatreros estamos hechos de material resistente , Gilbert, sostuvo que aunque el teatro es en vivo, a futuro ya no se podrá prescindir de las nuevas tecnologías.

“El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y no alcanzamos a darnos cuenta; el teatro es en vivo vivo, sino no, no lo es; sin duda, ansiamos regresar a ese lugar de comunión perfecta entre actores, público y técnicos, todos los que participamos en este ritual; lo cual no significa que no podamos seguir usando las herramientas digitales en un futuro.

“Estamos en la octava semana sin funciones, es increíble, aunque ya nos parezca normal; hemos dejado de ofrecer 210 funciones de todas nuestras obras a la fecha, lo cual es un número impresionante. La realidad es que no tenemos planes concretos ni específicos, sólo la fantasía de regresar a principios de julio.

Los impactos económicos son incomensurables; no me he querido concentrar en números porque son avasalladores; somos una industria que depende del público y, si no hay, tampoco funciones; estamos paralizados al mil por ciento porque no podemos funcionar .

Dichas pérdidas son muy fuertes y no pueden ser recuperables , puntualizó Gilbert, quien dijo que si regresamos en julio sería maravilloso y nos sacaríamos la lotería; incluso, si de mi dependiera, haría dos funciones diarias de lunes a lunes .