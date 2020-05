Conforme la enfermedad alcance regiones donde hasta ahora no se habían presentado casos o no se había llegado a una fase de propagación comunitaria, habrá que extremar la atención que se presta a las localidades más apartadas del país, y en particular a las ubicadas en el ámbito rural. En efecto, las zonas con altos índices de marginación (entre las cuales se encuentra la mayoría de las comunidades rurales) no sólo reciben significativamente menos atención en cuanto al seguimiento de las medidas de distanciamiento social que ahí se estén tomando, sino que además carecen de la infraestructura que les permita ofrecer los cuidados necesarios a quienes los requieran.

Cabe esperar que las zonas en que aún existe un nivel bajo de propagación aprovechen la experiencia de la capital del país a fin de mantenerse a salvo de grandes brotes. Si no se lograra este control y, por el contrario, la enfermedad se extendiera a las comunidades más apartadas, habría que temer la insuficiencia de insumos y personal para atender a la población. En particular, podría verse rebasado el esquema implementado por las autoridades de salud para garantizar la provisión de ventiladores mecánicos donde se requieren, un escenario a todas luces indeseable, pues estos instrumentos resultan fundamentales para mantener con vida a los pacientes en estado grave que presentan fallas respiratorias.

No queda sino exhortar a las autoridades a que pongan especial atención en la cobertura de las necesidades médicas y hospitalarias de tales regiones y a sus ciudadanos, a mantener y redoblar la disciplina mostrada hasta ahora, pues sólo así podrá impedirse que lo que hasta ahora es un éxito se vea revertido.