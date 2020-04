Desafortunadamente, nada de la faceta dance de Bowie está en el álbum. La discográfica procuró incluir únicamente rediciones de éxitos como The Man Who Sold the World y Aladdin Sane. Su meta es tal vez asegurarse de que sólo el material clásico sea el centro de atención, dejando los incómodos experimentos y las vergüenzas escritas fuera de la historia.

En aquella época, el Duque Blanco había comenzado ya su camino hacia el drum and bass. Goldie, quien se había ganado un lugar en el círculo cercano de Bowie, considera que sus visitas al Blue Note influyeron en el cantante. “Definitivamente, de ahí viene la energía para su reinvención drum and bass en el disco Earthling. De eso era el maestro, de reinventarse a sí mismo, pero siempre sabías que era él”.

La música dance de los años 90 recordaban a Bowie la época en que se obsesionó por la electrónica temprana, al vivir con Iggy Pop en Berlín. V-2 Schneider fue compuesta bajo la sombra del Muro de Berlín en 1977, como un tributo al fundador de Kraftwerk, Florian Schneider. El mismo año, la agrupación correspondió el gesto al tomar inspiración del Station to Station para su Trans-Europe Express.

Bowie estaba ansioso por demostrar su inspiración en el drum and bass en lugar de trabajar realmente en el género. Siguió la tendencia de usar samples para hacer los beats. En el caso del sencillo Little Wonder, el redoble de batería fue tomado de Amen Brother, de The Winstons, mientras un segmento de palabras habladas tuvo su origen en un álbum en vivo de Steely Dan.

En 1997, la idea de que alguien que había sacado discos durante casi tres décadas aspirara a avanzar creativamente era juzgado de absurdo e incluso un poco vergonzoso.