Lunes 27 de abril de 2020, p. 4

No es fácil para nadie sobrellevar estos días. Carlos Cuadras, ex campeón mundial supermosca, piensa en esto cuando hace el recuento de todo aquello a lo que se adapta de manera cotidiana durante la pandemia del coronavirus y para no perder el control ni sufrir angustia por el futuro incierto. El boxeador sinaloense entonces hace una pausa y medita sobre el porvenir, dice que en adelante los deportistas tendrán que aprender a trabajar de formas nunca imaginadas.

Cuando veo las cuentas sí me preocupo , dice desde un rancho en el estado de México, donde vive el confinamiento sanitario; veo que no estoy generando ingresos porque todo está detenido y me da un poco de inquietud, afortunadamente mi promotor me está apoyando, pero pronto debemos regresar a trabajar .

La preparación de un boxeador a veces exige el confinamiento. Cuadras lo recuerda en sus días de concentración en el Centro Ceremonial Otomí, pero aclara que esto es distinto, mucho más difícil.

De pronto me siento como preso , señala; como si estuviera en una cárcel, porque aunque podemos salir, no debemos hacerlo y todo está cerrado. Todos los días lo mismo; ahí es donde puede sentirse un poco de ansiedad con esa sensación de encierro .

La necesidad de volver al trabajo también ejerce presión. El deporte aún no tiene definida una posible fecha, sobre todo por su convocatoria masiva de público. El boxeo más lucrativo ocurre en Estados Unidos, donde se especula que podría regresar a finales del verano, pero sin asistentes en estadios ni arenas.