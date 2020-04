Mónica Mateos-Vega y Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Lunes 27 de abril de 2020, p. 5

El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, reconoció en un mensaje dirigido a los trabajadores de esa instancia difundido el miércoles que la dependencia tiene un déficit presupuestal anual tremendo de mil millones de pesos, nada más para efecto de poder pagar nóminas .

Ante las protestas e incertidumbre que sus palabras ocasionaron entre académicos e investigadores, aunado al anuncio de la extinción del Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México (Fideinah) y la falta de pagos a alrededor de 600 trabajadores contratados por el esquema de Capítulo 3000, el funcionario afirmó en entrevista con La Jornada que se cuidarán los empleos de todo el personal .

Aseguró que no habrá ningún despido en el instituto, pues ante el confinamiento por el Covid-19 la única prioridad es solidarizarse con los más desfavorecidos.

Las prioridades son claras, continuó: “poner en el centro a todas las personas, cuidarnos entre todos y solidarizarnos, así como seguir atendiendo las tareas imprescindibles e impostergables que, de acuerdo con la ley, corresponden al INAH; siempre atendiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, acataremos las indicaciones de austeridad, gasto escrupuloso y racionalidad presupuestal.

Se debe comprender que el Estado tiene que hacer frente a una situación económica y social sumamente grave, de la que el instituto no puede sustraerse. En esta emergencia sanitaria, el INAH sigue adelante, y habrá de jugar un papel relevante en la reactivación social, cultural y económica del país. Reitero: no habrá despidos ni del Capítulo 1000 ni del 3000.

El funcionario aceptó que hay 600 personas contratadas bajo la modalidad Capítulo 3000, y aunque no se les ha pagado desde hace meses, el funcionario federal espera muy pronto saldar esa deuda.

Puntualizó que “hay muchas actividades esenciales en el INAH; no sólo el Tren Maya es prioridad. Debemos reorientar los proyectos en dos sentidos: reconociendo que hoy por hoy no tenemos la capacidad de movilidad (trabajo de campo), y segundo: recordar que el instituto forma parte de un país que tiene una epidemia en ascenso.

Debemos revisar la estructura de nuestro presupuesto, porque desde hace tres décadas sufrió una desestructuración generada por una serie de prestaciones, derechos, concesiones importantes, pero no reconocidas por Hacienda. No hay dinero para pagar eso. Tenemos que hacer adecuaciones, pero contamos con la colaboración cercana del titular del área de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura federal, así como con las autoridades hacendarias.

Respecto del extinto Fideinah, Prieto Hernández sostuvo que se defendieron principios y conceptos, no dogmas; aunque el Fideinah no es la esencia del INAH. Recordemos que también hubo recursos en 2011 o 2012 que fueron mal utilizados por el fideicomiso. Hubo cosas muy buenas, pero también otras que no se cuidaron de manera adecuada.

Enérgica misiva de rechazo

El sábado, en un comunicado, 174 investigadores del INAH, entre ellos 10 profesores eméritos, expresaron su enérgico rechazo a la pretensión de suspender contrataciones de personal de investigación por Capítulo 3000, reducir drásticamente fondos e impedir concursos de oposición de plazas vacantes.