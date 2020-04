Comencé a coleccionar videos que estaban en Internet, que imaginaba que podían desaparecer, y fue el caso. Algunos de los que están en la película ya no están en la red, como una entrevista que Aristegui le hizo a Omar García y a padres de los normalistas desaparecidos. Me puse a leer todo lo que estuviera relacionado con la política mexicana y la situación de violencia, así como a entender cuál iba a ser el desenlace con la historia de Carmen. Había un riesgo de que terminara en la cárcel, pues existían demandas importantes que venían de varios lados.

Meses después de esos hechos, Carmen se va del programa. Como en otras ocasiones, confiábamos en que quizá regresaría, pero pasaban los días y nada . A partir de ese momento se inició la documentación para un filme que pensaba en llevar a salas internacionales. Me importaba mucho que fuera de México se supiera lo que estaba pasando. Era un reto enorme .

La cinta, que contiene una mención al asesinato de Javier Valdez, periodista y corresponsal de esta casa editorial, no sólo refleja la perseverancia de Carmen Aristegui, también muestra diversos hechos de violencia que marcaron el sexenio de Enrique Peña Nieto, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como la polémica por la casa blanca del ex presidente y su esposa Angélica Rivera.

Carmen es uno de los personajes principales, si no es que es el principal, dentro del periodismo que, de alguna forma, luchaba contra la hipocresía de la clase política. Históricamente, si nos decían que todo estaba bien, ella nos daba la sensación de que había alguien que podía acceder a la verdad . Cortar ese puente de comunicación representó estar totalmente a ciegas, expresó la cineasta en entrevista con La Jornada.

Para la cineasta Juliana Fanjul, el despido de Carmen Aristegui de una estación de radio en 2015 significó quedar a ciegas y muda; cortar ese puente representó, de repente, ya no saber qué estaba pasando en México.

Con todo este material, Fanjul llegó a México en busca de la periodista. Fue un proceso lento que llevó a ganar su confianza y a conocer a su equipo. Siempre fui transparente con ellos y les dije que no se trataba de que la cinta los pudiera poner en mayor riesgo. Uno de los aspectos más importantes era respetar su intimidad .

La filmación, que muestra cuando el equipo de periodistas hace un reportaje sobre la tesis de Peña Nieto, así como el allanamiento a su redacción, también llevó a la cineasta a vivir experiencias que la mantuvieron en estado de alerta, como cuando se dio cuenta de que la seguían.

Había una discreción total respecto al documental. Empecé a entrar en un terreno de cierta paranoia; sin embargo, me di cuenta de que cuando filmas a alguien como Carmen y su equipo, si no estás dispuesto a hacer lo mismo que ellos, entonces no hay razón para hacer la cinta. La sensación era: si ella sigue, tenemos que seguir .

Para Fanjul, Silencio radio rescata que el trabajo de Carmen Aristegui “resuena no sólo en el ámbito periodístico, sino que tiene cierta universalidad. Lo decimos en algún lado: ‘La resistencia es una forma de sobrevivir’. Ahora hay una crisis mundial del periodismo por la independencia; en Europa, los grandes medios están decidiendo para dónde va la información, y la libertad de prensa se ve comprometida”.

El largometraje de Fanjul se proyectó en México como parte del Festival Internacional de Cine UNAM Ficunam en marzo y en el Festival Internacional de Documentales Fipado este año.

En 2019 se presentó en el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam y en el HRW, Human Rights Watch Film Festival, entre otros.

La película se puede ver en www.ambulante.org, desde las cero hasta las 23:59 horas el miércoles 29 de abril.