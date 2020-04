Para el clavadista mexiquense, la temporada terminó, luego de que se canceló la temporada de las Series Mundiales Red Bull Cliff Diving en la que ha sido un protagonista permanente en la prueba de 27 metros. No le provocó sorpresa el anuncio que se dio el martes pasado, porque ya lo esperaba.

▲ Jonathan Paredes narra su experiencia, con dos meses de encierro por la pandemia. Foto @Cliff-diving

“Sigo entrenando (10:45 a 12:30) y por las tardes tomo clases de francés y hago otras actividades para sacar provecho del confinamiento.

“Las emociones son difíciles de manejar, no solamente se trata de ansiedad, estrés, porque son estados que vamos a tener siempre. Es verdad que nosotros solemos quemar muchísimas horas del día, ya sea entrenando en una alberca, en un campo de futbol o gimnasio, pero uno tiene que aprender otras cosas porque el deporte se termina y tenemos que vivir de otra manera.

Sí tengo altibajos, de repente despierto un día y a lo mejor estoy triste, pero me doy cuenta que no puedo hacer nada por cambiarlo, no puedo salir de mi casa y decir que estoy aburrido, entonces tengo que ver la vida positiva porque tampoco puedo hundirme en la depresión y la miseria , explica el clavadista de 30 años.