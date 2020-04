L

a cantante, pianista, autora y productora neoyorquina Fiona Apple es un hermoso cometa musical cuyas apariciones esporádicas en la bóveda celestial sonora suelen ser obras esperadas con ansias, desde que surgió en el universo pop contemporáneo en 1996, llenando de terciopelo los oídos con el hermoso Tidal, seguido del intenso When the Pawn Hits the Conflicts He Thinks Like a King What He Knows Throws the Blows When He Goes to the Fight and He’ll Win the Whole Thing ‘fore He Enters the Ring There’s No Body to Batter When Your Mind Is Your Might So When You Go Solo, You Hold Your Own Hand and Remember That Depth Is the Greatest of Heights and If You Know Where You Stand, Then You Know Where to Land and If You Fall It Won’t Matter, Cuz You’ll Know That You’re Right (1999), discos de bella y triste claridad jazz-bluesera, melancólicos, adoloridos.

Pero fue con el Extraordinary Machine (2005) y con The Idler Wheel is Wiser than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do (2012), que su genio y madurez autorales llegaron a elevadas alturas, por su refinamiento y originalidad en cuanto a melodías, arreglos minimalistas y profundidad emocional. Una voz propia, fuera de tiempo y moda, a la vez frágil e intensa.

Y como si la muy bruja hubiera predicho este sombrío momento, Fiona reaparece cual contraste luminoso para darle un revés al ánimo depresivo que la caracteriza, con el Fletch the Bolt Cutters, algo como traéme la cizalla (herramienta para cortar cables u hojalata, también conocida como esquiladora), como solicitando le traigan por favor dicho objeto para por fin cortar de tajo con una relación tóxica que es preciso abortar de una vez. En quinto disco, es evidente la decisión artística de virar hacia un mood menos atormentado, más humoroso y lúdico, no sólo en las letras, sino en la forma de cantar, en el tipo de arreglos curiosos, que incluyen maullidos y ladridos, palmas, objetos cotidianos moviéndose, a través de composiciones menos densas, no por ello facilonas.

El talante blues/soul/jazzero sigue afilado, e intacta su brillante habilidad minimalista al piano, aquí mucho menos dramática, incluso en los temas tristes, que los sigue habiendo, pero ya no llenos de furia y destrucción, sino cual vía de catarsis y liberación. Aunque la producción es atrevida, la instrumentación es básica: teclados, percusiones, contrabajo, coros celestiales (enormes en For Her), con notas menos largas; fraseos agitados un tanto más convencionales, acordes saturados, ritmos intrincados, juegos guturales. Además, se nota que hizo el disco por etapas, pues parecieran al menos tres discos diferentes, a diferencia de sus dos álbumes-concepto previos, más unificados. Aquí la diversidad de ritmos y la sorpresa, pieza tras pieza, son lo que le da identidad.